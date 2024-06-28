Готовьтесь к аду: на Москву надвигается рекордная жара

Дневная температура в Москве в ближайшие дни будет от плюс 28 до 31 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, термометры прибавят к своим показаниям «еще градус-другой». Ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление при этом будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что выше нормы.

Резкая перемена погодного тренда на Русской равнине связана с кардинальной перестройкой атмосферных процессов.

Ранее специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что начало июля будет рекордно жарким в Москве.

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за сильной жары.