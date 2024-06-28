Начало июля будет рекордно жарким в Москве

В первые три дня июля максимальная температура воздуха превысит отметку плюс 30 градусов, сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале .

Рекорды по жаре для начала июля наблюдались еще в 19 веке. 2 июля 1890 года в Москве было 31,9 градуса.

Первые три дня июля 2024 года также могут стать одними из самых жарких. Даже если температура воздуха в этих числах не достигнет рекордных значений, она прогнозируется самой высокой за последние 90 лет.

Пока что за последние 90 лет самый жаркий июль в Москве был в 1999 году. Тогда на ВДНХ зафиксировали 31 градус тепла.

Москвичам посоветовали готовиться к июльской жаре.

А вот июнь стал одним из самых мокрых месяцев с рекордным количеством осадков в Москве. На 27 июня количество осадков уходящего месяца составило 181 мм.