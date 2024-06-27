сегодня в 17:15

Июнь станет супермокрым месяцем с рекордным количеством осадков в Москве

Июнь в Москве уже стал рекордсменом по месячному количеству осадков, дождливая погода ожидается и в конце месяца, сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

На 27 июня количество осадков уходящего месяца составило 181 мм. Июнь 2024 года сравнялся с июлем 2008 года. Именно тогда выпало максимальное количество осадков, наблюдавшихся в Москве в летнее время.

Текущий месяц завершится неустойчивой погодой с дождями различной интенсивности. Ожидается выпадение еще до 11 мм осадков.

Это значит, что месяц окажется супермокрым. Пока таковым является сентябрь 2013 года с количеством осадков 187,2 мм.

Ранее стало известно, что с 28 по 30 июня в Москве ожидается сильная жара. Жителей призвали быть осторожнее и избегать перегрева на солнце.