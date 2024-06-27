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Сильная жара ожидается в Москве с 28 по 30 июня

Москвичей и гостей столицы предупредили о сильной жаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Как прогнозируют синоптики Росгидрометцентра, 28, 29 и 30 июня в Москве в дневные часы ожидается сильная жара до плюс 32 градусов.

В связи с жаркой погодой ГУ МЧС России по городу Москве порекомендовало жителям избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Также в ведомстве напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности и посоветовали исключить обращение с открытым огнем.

При ЧП можно обратиться по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-31-01.