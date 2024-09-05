Госветслужба Подмосковья провела 49 тыс исследований овощей на безопасность

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области контролируют качество продукции, реализуемой на региональных рынках, ярмарках, а также в торговых комплексах. Так, с начала года взято 26,7 тысяч проб плодоовощной продукции и проведено 49,7 тыс. лабораторных исследований, сообщает пресс-служба ведомства.

По причине несоответствия органолептическим показателям снято с реализации 275 кг продукции.

Овощи, фрукты и другую пищевую продукцию можно приобретать только в тех местах, где их реализация разрешена. Не рекомендуется приобретать товары на стихийных рынках, возле дорог и в других местах несанкционированной торговли­ — есть риск приобретения продукции, не безопасной для здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в Воскресенске.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске „ЭКО-культура“ ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.