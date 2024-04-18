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Госветслужба Подмосковья поучаствовала на выставке — форуме «Россия» на ВДНХ

В рамках международной выставки — форума «Россия» на ВДНХ Государственная ветеринарная служба Подмосковья приняла участие в дне открытых дверей Московской ветеринарной академии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский отметил, что с Московской ветеринарной академией они очень тесно взаимодействуют.

«Более 280 студентов проходят учебно-производственную практику в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии. Мы направляем ребят учиться по целевому направлению и рады принимать их в наши трудовые коллективы по окончании обучения», — отметил Воскресенский.

Спикеры форума представили флагманский ветеринарный ВУЗ страны, рассказали абитуриентам и школьникам о профессии, раскрыли текущие векторы и перспективы развития сферы ветеринария.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.