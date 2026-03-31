Госсовет Татарстана отзывает скандальный законопроект об ограничении работы СМИ

Депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев предложил законопроект о закреплении формулировки «обвинительная информация» и запрете ее распространения в СМИ и на публичных ресурсах до вступления судебного решения в силу. Он же принял решение отозвать этот документ. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ .

Законопроект был отправлен на экспертизу в Совет законодателей России при Федеральном Собрании. Из-за отзыва документа Госсовет Татарстана просит не проводить экспертно-правовую оценку Совета законодателей.

Предложенная инициатива вызвала бурное обсуждение в Сети. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал у коллег-депутатов ответственнее относиться к выдвигаемым предложениям и не заниматься популизмом.

Депутат отметил, что инициативу отправили исключительно на экспертизу в Совет законодателей. До Госдумы документ не дошел.

Законопроектом предлагалось ввести понятие «обвинительной информации». Ее хотели запретить публиковать до вступления судебного решения в законную силу. Документ ограничил бы распространение материалов, создающих у россиян впечатление о том, что человек или юридическое лицо причастны к преступлению. Писать такое запретили бы даже в случае использования «осторожных» формулировок.

