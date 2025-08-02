Госпитализированный актер Иван Краско находится в тяжелом состоянии

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Госпитализированный народный артист России Иван Краско продолжает находиться в больнице. Врачи оценивают состояние актера как тяжелое, сообщает ТАСС .

Накануне 94-летнего актера доставили в реанимацию с его дачи в Грузине под Санкт-Петербургом.

«Информации подробной пока нет. <…> Тяжелое состояние. Врачи кормят через зонд», — заявил концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

Он добавил, что Ивану Ивановичу требуется постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов.