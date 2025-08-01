«Он плох»: у актера Ивана Краско серьезные проблемы со здоровьем

Народного артиста России Ивана Краско привезли в реанимацию с его дачи в Грузине под Санкт-Петербургом. Мужчине необходим круглосуточный уход, рассказал его бывший арт-директор Вячеслав Смородинов. Об этом сообщает NEWS.ru .

Доктора в больнице, куда привезли 94-летнего Краско, оценивают его состояние как тяжелое. Однако он стабилен.

Смородинов отметил, что до этого они вместе с приятелями Краско хотели разместить его в Доме ветеранов сцены, поскольку родственники не могут быть с мужчиной круглосуточно. Было обзвонено множество подобных учреждений, но везде дали отказ. Дело в том, что актеру нужна сиделка с медицинским образованием.

Краско, по словам Смородинова, «плох». Однако по-прежнему обладает хорошим чувством юмора. На встрече он даже отпустил несколько шуток.

Смородинов отметил, что Краско нужен постоянный уход в Доме ветеранов сцены. Однако там необходимо оставлять недвижимость, которой у пациента нет. Бывший арт-директор попросил поддержать Краско.