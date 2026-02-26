Госдума запретила экстрадицию иностранцев, служащих в ВС РФ

сегодня в 16:25

Иностранные граждане, которые состоят в рядах ВС РФ, не будут подлежать экстрадиции. Госдума приняла соответствующий закон во II и III чтениях, сообщается на сайте ГД.

Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Законом расширяется перечень оснований, которые запрещают выдачу лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора.

Список дополняется случаем, когда запрос о выдаче поступил в отношении иностранца, служащего в рядах ВС РФ или иных формированиях, а также участвовавшего в боевых действиях в составе российской армии.

В Думе подчеркнули, что закон помогает усилить правовую защиту иностранцев, которые проходили службу или служат в рядах ВС РФ.

Ранее в ГД внесли законопроект обращения к парламентам Великобритании и Франции из-за их намерения передать Киеву ядерное оружие. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал «реальной угрозой третьей мировой» намерения Лондона и Парижа.

