Госдума: россиянам досрочно выплатят пенсию до 11 июня

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что россиянам в связи с длинными выходными досрочно выплатят пенсию до 11 июня включительно, сообщает ТАСС .

«Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика», — пояснил он.

Благодаря переносу выходного дня с 8 марта (который в этом году выпал на субботу) на 13 июня, граждане получат четыре дня отдыха подряд.

11 июня, в среду, рабочий день будет сокращен на один час как предпраздничный. Затем последуют 12 июня — государственный праздник День России, 13 июня — перенесенный выходной, 14–15 июня — обычные выходные дни.

В предпраздничный день, 11 июня, почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением офисов, выдающих заказы с маркетплейсов.

12 июня почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с отделениями социального фонда России по Московской области.