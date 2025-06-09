Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в День России

12 июня станет выходным для всех отделений «Почты России» в Подмосковье, кроме тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Эти отделения продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

В предпраздничный день, 11 июня, почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением офисов, выдающих заказы с маркетплейсов.

12 июня почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с отделениями социального фонда России по Московской области.

С 13 июня отделения будут обслуживать клиентов по обычному расписанию.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.