Госдума РФ ужесточила наказание за использование VPN при совершении преступлений

Теперь, если человек совершит преступление с помощью VPN или других технических средств для доступа к заблокированным сайтам, это будет считаться отягчающим обстоятельством. Закон также вводит уголовное наказание за организацию передачи личных данных для регистрации на запрещенных интернет-ресурсах.

Изменения внесены в 63-ю статью Уголовного кодекса, которая определяет, какие факторы могут усилить наказание за преступления. Если кто-то организует передачу чужих сотовых номеров другим людям ради денег или для совершения преступления, его могут наказать. Нарушителю может грозить штраф до 700 тыс. рублей, запрет занимать определенные должности до 2 лет, а также принудительные работы или тюремный срок до 3 лет.

Такие же наказания ждут тех, кто за деньги или в преступных целях организует передачу данных для регистрации на сайтах или в приложениях. Если иностранный чиновник или представитель международной организации (где Россия не состоит) проводит расследование или оперативные действия на территории РФ без согласования с нашими органами, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Это касается и случаев, когда они используют видеосвязь или другие способы общения с людьми в России. Такие действия в пользу другой страны считаются уголовным преступлением.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. В материале РИАМО разбираемся, за что могут оштрафовать по новым поправкам.