Госдума РФ приняла закон, вводящий круглогодичный призыв на военную службу

Госдума одобрила в III чтении изменения, позволяющие осуществлять призыв граждан РФ на срочную военную службу в течение всего года, сообщается на сайте ГД.

Правки вносятся в Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Изменения уточняют сроки проведения мероприятий, связанных с призывом в армию.

Так, он будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Призывников будут отправлять в места прохождения службы два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также, согласно документу, призывники должны будут явиться по повестке в течение 30 дней с даты ее размещения.

Авторы документа отмечают, что изменения помогут равномерно распределить нагрузку на призывные пункты. Также предполагается, что благодаря правкам качество призыва будет улучшено.

Ранее в Госдуме назвали условие для отправки срочников на СВО. Это возможно при прорыве противника на приграничные территории России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.