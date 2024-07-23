Госдума приняла законопроект о введении режима высылки мигрантов

Госдума приняла во II и III чтениях законопроект, направленный на введение режима высылки мигрантов, которые незаконно находятся в России, сообщает ТАСС .

Согласно законопроекту, иностранные граждане, не имеющие законных оснований на нахождение в РФ, будут считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о них в реестр контролируемых лиц. Мигрант вправе будет получить информацию, по какой причине он помещен в реестр.

Если мигрантов исключат из этого списка, то такой режим в отношении них прекращает свое действие. В ином случае они обязаны информировать МВД о своем нахождении и об условиях, из-за которых они не могут вовремя выехать из России. Также для таких иностранных граждан устанавливаются ограничительные меры на регистрацию, приобретение недвижимости, управление транспортным средством и т. д.

Кроме того, во II и III чтениях был принят проект о праве правоохранительных органов принимать решение о выдворении мигрантов. Полиции будут предоставляться данные о проживании иностранного гражданина и информация о его документах, в том числе сведения, представляющие охраняемую законом тайну.

Также правоохранительные органы могут использовать данные различных технических средств, чтобы распознать лицо, находящееся на контроле.