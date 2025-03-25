Госдума приняла закон о защите людей от кибермошенников

Депутаты Госдумы единогласно поддержали закон, направленный на защиту граждан от кибермошенничества. Он был принят, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Действия мошенников будут пресекать с помощью комплекса мер. Так, например, при снятии денег через банкомат банку придется проверять наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия.

Также появляется возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и операторами связи. Водится обязательная маркировка звонков.

Кроме того, закон запрещает сотрудникам госорганов, банков, операторов связи связываться с гражданами через мессенджеры. А массовые вызовы и спам-звонки будут осуществляться только с предварительного согласия абонента.

Помимо этого, граждане смогут устанавливать через госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи. А передавать право пользования номером телефона третьим лицам будет нельзя. Исключение — родственники. Также граждане смогут наделить родных и близких статусом, благодаря которому те смогут подтверждать перевод денег.

Ранее Володин сообщил, что в 2024 году размер ущерба от кибермошенничества достиг 200 млрд рублей. Он заявил о важности защитить людей от таких злоумышленников.