Комплекс из 30 мер: Володин рассказал о законопроекте по борьбе с мошенниками

Володин: предлагается комплекс из 30 мер для борьбы с кибермошенникамим

Во вторник депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект, направленный на защиту людей от кибермошенничества, в него включен комплекс из порядка 30 мер, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил, что, по информации МВД РФ, в прошлом году размер ущерба от подобных преступлений увеличился на 36% и составил 200 млрд рублей. Всего зарегистрировано 486 тыс. случаев онлайн-мошенничества. 20% этих преступлений составляют кражи средств с банковского счета.

«Важно защитить людей от мошенников, которые с каждым годом все больше используют новые технологии», — уточнил Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, в инициативе закрепляются возможности онлайн-обмена сведениями между госорганами, банками и цифровыми платформами, вводятся обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей и маркировка звонков.

Кроме того, как рассказал председатель Госдумы, для сотрудников госорганов, банков и операторов связи устанавливается запрета на общение с гражданами и клиентами через мессенджеры.

Еще людям предоставляется возможность запретить заключение договоров, касающихся оказания услуг связи, без личного присутствия.