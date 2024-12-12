Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушение ПДД с 1 января

Госдума приняла поправки о повышении штрафов за нарушение ПДД. Санкции вступят в силу с 1 января 2025 года, сообщает Mash .

Так, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч увеличится с 500 руб. до 750 руб., на 40-60 км/ч — с 1000-1500 руб. до 1500-2250 руб., на 60-80 км/ч — с 2000-2500 руб. до 3000-3750 руб. и т. д.

Сейчас штраф за управление транспортным средством в алкогольном опьянении или передача управления лицу в алкогольном опьянении составляет 30 тыс. руб. С 1 января он будет 45 тыс. руб.

Изменятся и санкции за использование телефона за рулем. Штраф увеличится с 1500 руб. до 2250 руб.

Также штраф за непристегнутый ремень безопасности с 1 января будет составлять 1500 руб., за проезд на красный свет — 1500 руб., а за повторное нарушение — 7500 руб., за непропуск пешехода — 2250-3750 руб., за нарушение правил остановки и стоянки — 750 руб.

Кроме того, было принято решение снизить скидку за оплату штрафа в течение 30 дней. Сейчас она составляет 50%, а с 1 января она понизится до 25%.

Ранее автоэксперт, CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков рассказал, что повышение штрафов может привести к сокращению нарушений ПДД.