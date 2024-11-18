Эксперт рассказал, может ли повышение штрафов сократить количество ДТП

С 1 января 2025 года россияне могут начать платить повышенные штрафы за нарушения ПДД. Соответствующие поправки рассмотрят на правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник 18 ноября. Если их примут, то штрафы вырастут в 1,5 раза.

Повышение стоимости штрафов за серьезные нарушения, такие как превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии, проезд на красный свет и игнорирование пешеходных переходов, создает более сильный экономический стимул для соблюдения ПДД. Водители, осознавая потенциальные финансовые потери, будут более осторожны и внимательны на дороге.

«Эффективность такого подхода подтверждается опытом многих стран, где ужесточение штрафных санкций сопровождалось заметным снижением аварийности. Более высокие штрафы действуют как действенный сдерживающий фактор, особенно для водителей, склонных к рискованному вождению», — обозначил Коротков.

Кроме того, увеличение штрафов может способствовать повышению ответственности водителей и формированию культуры безопасного поведения на дороге.