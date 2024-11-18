Эксперт рассказал, может ли повышение штрафов сократить количество ДТП
Введение новых штрафов за нарушения правил дорожного движения может стать эффективным инструментом снижения числа ДТП, сообщил РИАМО автоэксперт, CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.
С 1 января 2025 года россияне могут начать платить повышенные штрафы за нарушения ПДД. Соответствующие поправки рассмотрят на правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник 18 ноября. Если их примут, то штрафы вырастут в 1,5 раза.
Повышение стоимости штрафов за серьезные нарушения, такие как превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии, проезд на красный свет и игнорирование пешеходных переходов, создает более сильный экономический стимул для соблюдения ПДД. Водители, осознавая потенциальные финансовые потери, будут более осторожны и внимательны на дороге.
«Эффективность такого подхода подтверждается опытом многих стран, где ужесточение штрафных санкций сопровождалось заметным снижением аварийности. Более высокие штрафы действуют как действенный сдерживающий фактор, особенно для водителей, склонных к рискованному вождению», — обозначил Коротков.
Кроме того, увеличение штрафов может способствовать повышению ответственности водителей и формированию культуры безопасного поведения на дороге.