Госдума приняла закон о лишении гражданства РФ за непостановку на воинский учет
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Государственная дума приняла закон, обязывающий иностранцев, получивших российское гражданство, сразу вставать на воинский учет. Документ опубликован в думской электронной базе.
В случае невыполнения этого требования, человека могут лишить приобретенного гражданства РФ.
Документ также предлагает синхронизировать между собой процессы постановки на учет и получения гражданства.
Для этого органы МВД должны будут предоставлять сведения о лицах мужского пола, «в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ».
Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении мигрантов приобретенного гражданства за нарушение присяги. С такой инициативой выступили депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».