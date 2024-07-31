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Госдума приняла закон о лишении гражданства РФ за непостановку на воинский учет

Государственная дума приняла закон, обязывающий иностранцев, получивших российское гражданство, сразу вставать на воинский учет. Документ опубликован в думской электронной базе .

В случае невыполнения этого требования, человека могут лишить приобретенного гражданства РФ.

Документ также предлагает синхронизировать между собой процессы постановки на учет и получения гражданства.

Для этого органы МВД должны будут предоставлять сведения о лицах мужского пола, «в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ».

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении мигрантов приобретенного гражданства за нарушение присяги. С такой инициативой выступили депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».