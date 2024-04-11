Депутаты предложили лишать приобретенного гражданства РФ тех, кто нарушает присягу

В Госдуму внесли проект о лишении мигрантов гражданства РФ за нарушение присяги

В Госдуму РФ внесли законопроект о лишении мигрантов приобретенного гражданства за нарушение присяги. Документ опубликован в думской электронной базе .

С такой инициативой выступили депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».

Лица, которые хотят приобрести гражданство РФ, должны принести присягу. В ходе нее те клянутся соблюдать Конституцию и законодательство страны, а также защищать свободу и безопасность граждан, соблюдать права и свободы гражданина.

Присяга имеет форму официальной торжественной клятвы. Парламентарии предлагают дополнить ее текст словами: «И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона вплоть до прекращения гражданства РФ».

По мнению авторов инициативы, в ряде случаев мигранты получают российское гражданство лишь для того, чтобы оформить льготы, получить доступ к медицине и образованию. При этом они не собираются соблюдать обязанности гражданина РФ.

Депутаты считают, что присяга гражданина России должна оказывать влияние на мировоззрение человека, напоминая ему об ответственности за принятое решение.