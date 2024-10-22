Госдума приняла закон: МРОТ в России повысят с января 2025 года

Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2025 года до 22 440 руб в месяц

Депутаты Госдумы приняли закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 22 440 рублей с 1 января 2025 года. Ранее, 17 октября, этот законопроект прошел I чтение в нижней палате российского парламента, сообщает ТАСС .

Закон приняли в ходе пленарного заседания сразу во II и III чтениях. Таким образом, МРОТ с начала 2025 года увеличат на 16,6% по сравнению с нынешними показателями.

«Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль», — добавляется в пояснительной записке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что с принятием закона вырастет зарплата примерно у 4,2 миллиона российских сотрудников. По его словам, законопроект готовили ради реализации задачи по повышению МРОТ опережающими темпами, которую ранее обозначил президент РФ Владимир Путин. Власти хотят, чтобы к 2030 году МРОТ вырос более чем вдвое по сравнению с 2023 годом, до уровня не менее 35 000 рублей.