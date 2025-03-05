Госдума приняла в I чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании

5 марта Госдума одобрила в I чтении законопроект, согласно которому устанавливается запрет на участие иноагентов в образовании и просвещении в России, сообщает РИА Новости .

В документе говорится, что иноагентам запрещается осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ. Уточняется, что если образовательную организацию признают иноагентом, то ее лицензия будет отозвана.

Также проект предполагает, что иноагент не сможет вести педагогическую деятельность в РФ. Кроме того, иноагенты не смогут получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций.

Таким образом, иноагентам и организациям, которые будут признаны таковыми, нельзя будет осуществлять просветительскую и образовательную деятельность.

Ранее сообщалось, что законопроект направлен на улучшение последовательной защиты РФ от внешних попыток деструктивно повлиять на население.