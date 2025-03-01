Госдума может запретить иноагентам участвовать в просвещении населения

Законопроект о запрете российским гражданам, признанным иноагентами, участвовать в просветительской деятельности Госдума рассмотрит в I чтении уже 5 марта. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, пишет ТАСС .

По словам Володина, многие иноагенты даже не пытаются скрыть, что ведут антироссийскую деятельность, которая приносит им деньги. При этом вырученные средства они направляют на поддержку киевского режима.

Госдума будет рассматривать новый законопроект с целью улучшить последовательную защиту страны от внешних попыток деструктивно повлиять на население.

«На следующей неделе, 5 марта, мы планируем рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую или образовательную деятельность. Мы не можем позволить, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества», — заявил Володин.

Также с 1 марта в России вступает закон, который обязывает иноагентов зачислять деньги от продажи имущества, транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности на специальный рублевый счет, который для них откроют.

Воспользоваться своими средствами такие граждане смогут после того, как с них снимут статус иноагентов. Эта возможность допускается при прекращении иностранного финансирования.