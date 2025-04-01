Госдума предлагает ужесточить правила содержания собак

Ротвейлеры и алабаи могут попасть в список потенциально опасных пород

Рабочая группа Госдумы по защите граждан от нападений бездомных животных выступила с инициативой расширить перечень потенциально опасных пород собак, сообщают «Ведомости» .

Как сообщила глава комитета по защите семьи Нина Останина, в список могут добавить ротвейлеров и алабаев.

Сейчас в перечень опасных пород, утвержденный правительством, входят 12 видов, включая питбульмастифа, бразильского бульдога и волкособа. Их выгул разрешен только в наморднике и на поводке, за исключением случаев, когда животное находится на огороженной частной территории.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди кинологов и владельцев собак. Эксперты отмечают, что агрессивность животного зависит не столько от породы, сколько от условий содержания и воспитания. В профильных ведомствах подчеркивают, что новые меры направлены прежде всего на профилактику нападений на людей.

Если предложение будет одобрено, владельцам ротвейлеров и алабаев придется соблюдать те же правила выгула, что и хозяевам других потенциально опасных пород. Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию.

Ранее РИАМО рассказало, что делать при отравлении собаки догхантерами.