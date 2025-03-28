После жалоб на догхантеров в Подмосковье кинолог дал совет, как спасти собак

В различных регионах России наблюдается усиление деятельности догхантеров, что вызывает серьезную озабоченность Российской кинологической федерации (РКФ). Опасность заключается в распространении ядовитых приманок, которые становятся причиной гибели не только бездомных, но и домашних собак. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как владельцы собак могут уберечь питомцев от смерти на улице.

«Ваша (владельцев собак — ред.) бдительность и грамотные действия могут спасти жизнь четвероногого друга. Важно научить собаку не подбирать еду на улице: она должна знать команды „фу“ и „нельзя“. Старайтесь не спускать питомца с поводка в подозрительных местах, отводите собаку подальше от свалок. При любых подозрительных симптомах (а это рвота, дрожь, шаткая походка, заваливание на бок, пена изо рта) нужно немедленно обратиться к ветеринарному врачу — счет может идти на секунды», — пояснил Голубев.

В случае отсутствия быстрого доступа к ветеринарной помощи, владельцам собак при признаках отравления рекомендуется самостоятельно спровоцировать рвотный рефлекс у животного при помощи введения кипяченой воды в горло с использованием шприца или клизмы. Следующим шагом рекомендуется применение абсорбирующего средства, такого как «Энтеросгель» или активированный уголь. Оптимальным вариантом будет инъекция витамина В6 внутримышечно или внутривенно в количестве от 1 до 10 мг на килограмм веса собаки, при этом превышение дозировки не представляет опасности.

Голубев отметил, что РКФ выступает за ужесточение наказания за жестокое обращение с животными, которое, согласно статье 245 УК РФ, может повлечь штраф, обязательные работы или лишение свободы. При обнаружении на улице подозрительных веществ или предметов необходимо информировать правоохранительные органы, поскольку действия догхантеров квалифицируются как уголовное преступление.

Ранее сообщалось, что жители Московской области стали массово жаловаться на догхантеров, которые оставляют отравленные лакомства на улице. Животное находит опасное угощение во время выгула, съедает и зачастую умирает. На данный момент уже известно о трех случаях гибели собак.