Жители подмосковного Красногорска массово жалуются на догхантеров

Во дворе Красногорского ЖК ART кто-то неизвестный начал разбрасывать отраву, от нее уже пострадали 3 собаки. Корреспондент РИАМО выяснил, что год назад уже происходили похожие случаи.

Новость из Красногорска переполошила новостные телеграмм каналы. Кто-то начал разбрасывать отраву во дворе ЖК ART. Корреспонденту РИАМО местные жители сообщили, что от яда за два дня пострадали три собаки. Одна из них находится в очень тяжелом состоянии.

«Это, конечно, безобразие. Помимо того, что жалко собак, так от этого яда могут же и не только собаки пострадать. Те же дети часто любят поднимать какую-нибудь понравившуюся палку с земли. А если там такой яд, который достаточно вдохнуть, значит, он, скорее всего, и может попасть на окружающие предметы. Это очень опасно!», — написала в соцсетях одна из жительниц Красногорска.

Другая жительница Красногорска Анжелика сообщила, что территория ЖК очень большая. Камеры наблюдения установлены на самих жилых домах. В скверах и на детской площадке, где тоже был разбросан яд, их нет.

Анжелика рассказала, что жильцы обращались в управляющую кампанию. Им ответили, что для установки камер в тех локациях им нужно специальное разрешение.

«Отследить мы никак не можем. Такая же ситуация была год назад, тогда умерла одна собака. Самостоятельно небольшой группой жильцов приходилось убирать отраву в 3 местах. Замывали ее и выкопали на этих участках землю. Пострадавшие обращались в полицию», — сказала Анжелика.

Оно добавила, что отравления начались 25 марта. Участковый недавно появился в ЖК и собрал бланки с потерпевших и жителей. По его словам, они планируют собрать показания в следующий выходной.

Жительница ЖК Екатерина поделилась, что год назад из-за догхантеров она потеряла свою 8-месячную собаку по кличке Ари. Девушка гуляла с ней по двору на поводке. Екатерина считает, что Ари лизнула что-то, найденное на земле. Когда они вернулись домой, собака забилась в судорогах.

«Судороги сильнейшие на протяжении 7 минут, понос, пена изо рта, повышенное слюноотделение. Я до сих пор не могу это пережить, ходила к психологу. Это как потерять члена семьи», — рассказала Екатерина.

Местная жительница Алена, также пострадала от догхантеров, ее собака по кличке Чеси выжила.

«Приступ начался сразу через 20 минут после прогулки, сильная рвота и тут же приступ эпилепсии, пока мы бежали до соседнего дома в клинику случилось еще две по дороге, далее нас уже погрузили в коматозный сон, где у собачки случилось еще пять приступов. Это вещество вызывает отек легких, поражение печени, и эпилептические припадки, мы за собаку боролись двое суток. Нам повезло просто, что врач в клинике нам оперативно помогла и отреагировала быстро», — рассказала нашему корреспонденту Алена.

Местные говорят, что осенью и весной каждый год происходят такие отравления. На данный момент три собаки погибли. Алена добавила, что у пострадавших нет предположений, кто стоит за отравлениями.

В пресс-службе администрации городского округа Красногорск по данному факту посоветовали обратиться за комментариями в ГУ МВД по Московской области. Там РИАМО ответили, что работа ведется, и официальная информация по инциденту будет опубликована в ближайшем времени.