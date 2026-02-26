Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс, упомянутый в опубликованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, объяснил, что общение с ним было недоразумением, а женщины из России, с которыми он, по слухам, не хранил верность супруге, к этой истории не причастны. Член Госдумы Мария Бутина в комментарии для aif.ru высказала свое мнение о достоверности слов американского предпринимателя.

Как сообщалось ранее, на внутренней встрече своего благотворительного фонда Гейтс принес извинения за связи с Эпштейном и подтвердил факты неверности в браке. Он указал, что у него действительно были отношения с гражданками России, но они никак не связаны с делом одиозного бизнесмена.

Гейтс настаивает, что не совершал и не был свидетелем противозаконных действий. Миллиардер пояснил, что романы у него были с россиянкой, увлекающейся игрой в бридж, а также со специалистом в области ядерной физики из России.

Между тем, в документах из архива Эпштейна представлены сведения, полностью противоречащие этим утверждениям. В них говорится, что Гейтс заразился болезнью, передающейся половым путем, после встреч с «девушками, имеющими российские корни». Основатель Microsoft опроверг эти данные, заявив, что Эпштейн, вероятно, пытался таким образом дискредитировать его.

«Не стоит (верить словам Гейтса — ред.)», — лаконично ответила Бутина на соответствующий вопрос.

Согласно обнародованным данным, той самой российской любительницей бриджа могла быть Мила Антонова из Тольятти. Ее знакомство с миллиардером произошло в 2010 году, когда ей было 20 лет. Информация об их отношениях стала достоянием общественности только в 2023 году, через два года после расторжения брака Гейтса.

