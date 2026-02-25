Билл Гейтс признался в романах с россиянками и извинился за связи с Эпштейном

Основатель Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном и признал два романа с россиянками, сообщает «Царьград» .

Билл Гейтс выступил перед сотрудниками благотворительного фонда имени Билла и Мелинды Гейтс и попросил прощения за контакты с Джеффри Эпштейном. Миллиардер также подтвердил, что у него было два романа с русскими женщинами.

По словам Гейтса, они не имели отношения к секс-траффику Эпштейна. Он уточнил, что одна из них была бриджисткой, другая — физиком-ядерщиком.

The Wall Street Journal сообщает, что в переписке Эпштейна, обнародованной Минюстом США, есть сведения о просьбе Гейтса помочь с получением антибиотиков после заражения венерическим заболеванием.

Гейтс также прокомментировал фотографии с неизвестными девушками из опубликованных материалов. Он заявил, что снимки были сделаны по просьбе Эпштейна и запечатлели его ассистенток. Миллиардер подчеркнул, что не проводил время с жертвами финансиста.

