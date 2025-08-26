Госдума назвала выход России из конвенции против пыток техническим шагом

Госдума объяснила, что предложение правительства о выходе России из Европейской конвенции против пыток связано с техническими причинами после выхода страны из Совета Европы в 2022 году, сообщает Газета.ru .

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил, что инициатива правительства о денонсации Европейской конвенции против пыток носит в основном технический характер. По его словам, после выхода России из Совета Европы в 2022 году участие в подобных соглашениях утратило смысл.

Луговой напомнил, что Россия была членом Совета Европы с 1996 года, однако покинула организацию в ответ на действия и заявления ЕС после начала специальной военной операции на Украине. После этого были закрыты офисы Совета Европы в Москве, а российские представительства в Страсбурге прекратили работу. В стране также приняли законы, закрепляющие приоритет российского законодательства над европейским.

Депутат отметил, что ранее по конвенции иностранные делегации могли посещать места лишения свободы и оценивать условия содержания. Сейчас такие проверки невозможны, хотя юридически Россия оставалась участником соглашения. Луговой подчеркнул, что в Европейском суде по правам человека часто выносились обвинительные решения против России, которые, по его мнению, были необоснованными.

Он также заявил, что у Совета Европы и ЕСПЧ существуют двойные стандарты, а обязательства по защите российских граждан не выполняются. Луговой добавил, что в нынешних условиях участие России в подобных договорах нецелесообразно.

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 августа подписал постановление, в котором правительство предложило президенту Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.