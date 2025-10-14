Горожане могут сдать блистеры от лекарств в пункты проекта «Экоточки Москвы»

В столице работают пункты проекта «Экоточки Москвы», куда жители могут сдать блистерные упаковки от таблеток, сообщается на сайте мэра мегаполиса.

В России каждый год производят миллиарды упаковок лекарств, из них около 60% — в блистерах. Однако это сложный вид отходов, которые могут разлагаться около 700 лет.

Блистерную упаковку нельзя перерабатывать вместе с обычными бытовыми отходами на полигонах, так как можно нанести серьезный ущерб экосистеме. Предотвратить худшее можно с помощью раздельного сбора.

Сейчас в Москве действует около 600 пунктов приема различных видов вторсырья. Власти занимаются расширением списка принимаемых фракций.

Также в городе установлено 45 общедоступных пунктов приема блистерной упаковки. Они находятся во многих районах. К концу 2026 года количество пунктов раздельного сбора блистерной упаковки планируют удвоить.

Проект «Экоточки Москвы» запустили осенью прошлого года. Он востребован у горожан. Так, в этом году они собрали более 1 тыс. тонн одежды, свыше 460 кг шин и около 26 тонн электролома.

Ранее стало известно, что большинство регионов России начали транслировать видеозаписи с камер наблюдения в государственную систему учета твердых коммунальных отходов. Сведения обрабатываются нейросетевыми алгоритмами, которые идентифицируют различные нарушения.

