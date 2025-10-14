РЭО: нейросеть следит за порядком на контейнерных площадках в регионах РФ

Ключевое изменение: большинство регионов России теперь транслируют видеозаписи с камер наблюдения в государственную систему учета твердых коммунальных отходов. Получаемые данные обрабатываются нейросетевыми алгоритмами, которые идентифицируют различные нарушения на площадках для контейнеров: образование свалок, переполненные баки, наличие препятствий для спецтехники, таких как автомобили или снежные заносы, и иные несоответствия. Данная информация была озвучена в ходе штаба по формированию системы обращения с ТКО, проведенного на базе Координационного центра Правительства РФ. Подготовкой отчета занимались эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«На данный момент 63 субъекта Российской Федерации передают видеопотоки с камер в федеральную государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО). В 21 субъекте камеры отсутствуют. Прошу активизироваться регионы и обеспечить размещение видеопотоков в систему в срок до 1 ноября», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

За минувшую неделю к системе подключились еще три региона: Воронежская и Новосибирская области, а также Республика Дагестан.

«По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева РЭО доработал ФГИС УТКО и создал новый функционал. Он позволяет проводить мониторинг деятельности региональных операторов с использованием средств видеофиксации, в частности камер видеонаблюдения, расположенных вблизи контейнерных площадок», — добавили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в Российской Федерации началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и использование в хозяйственном обороте не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.