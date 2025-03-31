Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

1 и 2 апреля в Москве может выпасть до 27 мм дождя, что составляет более 70% от среднемесячной нормы, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» .

Непогода будет сопровождаться опасными порывами ветра до 14 м/с, что создает дополнительные риски для городской инфраструктуры.

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил о полной мобилизации всех городских служб. Коммунальщики «Мосводостока» приведены в состояние круглосуточной готовности, на улицы выведена дополнительная перекачивающая техника, а энергетики подготовили резервные источники питания на случай аварийных ситуаций. Особое внимание уделяется защите строительных площадок, рекламных конструкций и потенциально опасных объектов.

Власти настоятельно рекомендуют москвичам соблюдать повышенные меры предосторожности: избегать парковки автомобилей под деревьями, не использовать в качестве укрытия шаткие конструкции и временные сооружения, проявлять особую осторожность при передвижении по городу. Аварийные бригады префектур всех округов переведены на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды.

Прогнозируемое количество осадков в 27 мм за двое суток превышает показатели аналогичного периода прошлого года почти вдвое. Синоптики связывают аномальные осадки с активным атлантическим циклоном, который принесет в столичный регион насыщенные влагой воздушные массы. По данным Гидрометцентра, наиболее интенсивные дожди ожидаются в ночные и утренние часы, что может создать дополнительные сложности для работы общественного транспорта в часы пик.