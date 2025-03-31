Синоптик: южный циклон принесет в Московский регион треть месячной нормы осадков

1 апреля столичный регион окажется под влиянием южного циклона, который обернется сильными дождями, а к выходным ожидается похолодание. Осадки могут принести в Москву и область до трети месячной нормы, что местами составит около 20 мм, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Не сочтите за шутку, но завтра, 1 апреля, характер погоды будет действительно меняться. Власть антициклона будет завершаться, и характер погоды будет определять южный циклон. Он быстро поднимается с Черноземья и вскоре распространится на столичный регион. Поэтому мы ожидаем, что 1 апреля будет довольно дождливая погода», — сообщила Позднякова.

Она отметила, что в ночь на 2 апреля в столичном регионе дождь может быть особенно сильным. Синоптик добавила, что вслед за дождями нагрянут северные ветра. Они принесут за собой понижение градусов.

К выходным температура воздуха вернется к климатической норме. Начало месяца не принесет региону ожидаемой весенней теплоты. На неделе в столичном регионе ожидается дневная температура до 10 градусов тепла, а ночная — от плюс 5 до 0.