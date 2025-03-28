Горбылев: в Рузском округе в преддверии 80-летия Победы установят стелу

Глава Рузского округа Александр Горбылев в ходе беседы с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказал, как в округе готовятся к празднованию 80-летия Победы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев провел рабочую встречу с Горбылевым. Они в том числе поговорили на тему модернизации системы ЖКХ, развития транспортной, социальной инфраструктуры.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Рузе установят стелу «Населенный пункт воинской доблести».

Горбылев также напомнил про один важный аспект — все ветераны являются почетными гражданами Рузского муниципального округа.

Особое внимание в округе уделяется всему, что связано с поддержкой участников СВО и их семей. Власти постоянно взаимодействуют с семьями участников спецоперации, поддерживают их.

«В округе работает отделение ассоциации ветеранов СВО, уже приняты 10 человек. Один боец подал заявку в программу „Герои Подмосковья“», — рассказал глава.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.