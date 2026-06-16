Голубев предупредил о смертельной угрозе комаров для собак

Укус комара может заразить собаку дирофиляриозом, или сердечными червями. Болезнь опасна для питомцев и требует контроля ветеринара, сообщает RT .

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что симптомы дирофиляриоза обычно не проявляются сразу. Среди них — кашель, одышка и потеря веса. Когда признаки становятся заметны, болезнь часто уже протекает тяжело.

«Для человека подобная история не опасна: наш организм является тупиком, в котором личинки не могут вырасти во взрослых червей. А вот собаки от такого заболевания могут даже умереть», — рассказал Голубев.

По словам кинолога, ситуация с дирофиляриозом в России различается по регионам. В южных областях заболевание встречается чаще. В особой группе риска находятся животные, которые живут или содержатся на улице.

Основной метод защиты — регулярная комплексная обработка. Голубев назвал таблетки или комбинированные капли базовой мерой, а репелленты и ошейник — дополнительной защитой в сезон активности комаров или перед поездкой в лес.

Кинолог добавил, что дирофиляриоз поддается лечению, но этот процесс долгий и сложный. Питомцу требуется постоянный контроль ветеринара.

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