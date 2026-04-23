Гололедица и снег: в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности

В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Мокрый снег в регионе налипнет на проводах и деревьях, местами ожидается гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Гололедно-изморозевое отложение прогнозируют в регионе с 21:00 23 апреля до 09:00 24 апреля.

Гололедица будет ночью в Москве, местами — в Подмосковье. На юге и востоке области ночью ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В столице и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Период предупреждения — до 21:00 23 апреля.

