Гололедица и снег: в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности
В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Мокрый снег в регионе налипнет на проводах и деревьях, местами ожидается гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Гололедно-изморозевое отложение прогнозируют в регионе с 21:00 23 апреля до 09:00 24 апреля.
Гололедица будет ночью в Москве, местами — в Подмосковье. На юге и востоке области ночью ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
В столице и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Период предупреждения — до 21:00 23 апреля.
