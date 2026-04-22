В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды на 23 апреля

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе 23 апреля из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о негоподе будет действовать в Москве с 9 часов до 21 часа 23 апреля. В это время прогнозируется усиление ветра западной четверти местами до 15 м/с.

Такое же предупреждение объявлено и для Московской области.

Ранее синоптики заявили, что ливни с мокрым снегом накроют Москву с 21 часа 22 апреля до 21 часа 23 апреля.В связи с непогодой МЧС напомнило гражданам о соблюдении мер безопасности.

