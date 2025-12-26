Гололедица и мокрый снег будут в Московском регионе 26 декабря

Днем 26 декабря в Москве и области ожидается от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидаются снег и гололедица. Ветер западный с переходом на северный от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -2 до 0 градусов тепла. Ожидается облачная погода. Будут небольшой снег и гололедица. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве «желтый» уровень опасности погоды из-за снега, метели, гололедицы и обледенения объявили до 21:00 26 декабря. В связи с гололедицей предупреждение также объявили до 21:00 27 декабря.

