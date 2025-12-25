«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за непогоды

сегодня в 19:08

В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за снега, гололедицы, обледенения, метели. Его ввели на разный срок, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Москве «желтый» уровень опасности погоды из-за снега и обледенения ввели с 21:00 25 декабря до 21:00 26 декабря. Ожидаются снег, метель и гололедица.

Также в Москве «желтый» уровень опасности погоды объявили из-за гололедицы. По этой причине период предупреждения действует с 21:00 25 декабря до 21:00 27 декабря. На некоторых участках дорог возможна сильная гололедица.

В Московской области «желтый» уровень опасности погоды действует с 20:00 25 декабря до 21:00 26 декабря. Будут снег, метель и гололедица.

Еще в Подмосковье «желтый» уровень опасности погоды будет действовать с 21:00 25 декабря до 21:00 27 декабря. На некоторых участках дорог возможна сильная гололедица.

