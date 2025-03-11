Голикова сочла недопустимыми вопросы о планах по рождению детей при найме

Кадровые службы компаний при принятии на работу не должны спрашивать женщин о планах по рождению детей. Это недопустимая ситуация, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС .

По словам зампреда правительства России, многие предприятия при найме предъявляют претензии к женщине по поводу того, не собирается ли она в ближайшее время заводить детей.

Голикова уточнила, что соответствующий вопрос задают почти все кадровые службы. Она назвала это недопустимым.

Вице-премьер считает, что данное требование препятствует способности правительства влиять на «просемейные установки».

Ранее на заседании Совета Евразийского женского форума эксперты и сенаторы обсудили увеличение необлагаемого налогами корпоративного маткапитала до 1 млн рублей. По их мнению, он поможет повысить рождаемость в РФ.