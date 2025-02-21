Корпоративный маткапитал поможет повысить рождаемость в России

На заседании Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ), состоявшемся 20 февраля в Совете Федерации, эксперты, сенаторы и представители ведомств рассмотрели важные инициативы по демографической политике. Ключевым предложением стало увеличение необлагаемого налогами корпоративного материнского капитала до одного миллиона рублей, сообщает «Парламентская газета» .

Новый демографический стандарт для работодателей призван создать благоприятные условия для сотрудников, планирующих пополнение в семье. Эксперты подчеркивают необходимость более активного участия российского бизнеса в программах поддержки рождаемости среди работников.

Первое в текущем году собрание ЕЖФ было посвящено комплексным мерам содействия семьям с детьми, где особое внимание уделили корпоративной социальной ответственности в вопросах демографии.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина напомнила о важном документе на заседании. Речь идет о новых рекомендациях для работодателей, получивших неофициальное название «корпоративный демографический стандарт». Документ был принят Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в конце 2024 года.

Среди ключевых положений документа — поддержка сотрудников с детьми школьного возраста. Работодателям предлагается внедрять гибкий график для родителей, чьи дети учатся в начальных классах. Кроме того, организациям советуют оказывать финансовую поддержку работникам при важных семейных событиях, включая рождение детей.

Изучение корпоративного опыта показало важность материальной поддержки при рождении детей. Авторы документа тщательно проанализировали существующие практики компаний. Как отметила Баталина, корпоративные выплаты могут эффективно дополнять государственные пособия, включая федеральный и региональный материнский капитал. Такая финансовая помощь способна стать значимым стимулом для работников.