Гнавшийся за сноубордистом в Карачаево-Черкесии «волк» оказался собакой

В Сети активно обсуждают случай, когда животное, похожее на волка, преследовало сноубордиста на склоне в Карачаево-Черкесии. Администрация горнолыжного курорта утверждает, что на самом деле это была собака, а волки в данной местности не встречаются, пишет «Подъем» .

Представители пресс-службы канатных дорог Домбая сообщили, что на видео зафиксирована собака, находящаяся под присмотром владельца. Она не проявляла враждебности и не создавала опасности для отдыхающих.

«Волки на горнолыжных трассах Домбая не появляются. На территории курорта и в зоне трасс обитание волков отсутствует», — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что особые инструкции о поведении при возможной встрече с волком на трассах отсутствуют, поскольку такая ситуация на курорте невозможна.

Ранее в Сети появилась информация, что в Домбае оскалившийся волк гнался за сноубордистом, но не смог добежать до человека. В результате происшествия никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.