сегодня в 11:11

Волк гонялся за сноубордистом прямо по горнолыжной трассе в Домбае

Сноубордисту в Домбае пришлось пережить весь спектр эмоций, когда на него во время спуска по горнолыжной трассе выбежал оскаленный волк. Видео с моментом происшествия публикует Telegram-канал «112» .

Отдых в Карачаево-Черкесии оказался для мужчины экстремальным во всех смыслах. Пока он спускался по трассе на сноуборде, на него из кустов выбежал огромный серый волк.

Мужчина записывал свой спуск на видео. Судя по опубликованным кадрам, в какой-то момент зверь побежал по трассе прямо на спортсмена.

К счастью, животное не смогло догнать добычу — сноубордист был быстрее.

Ранее дикий медведь напал на школу в индийском штате Уттаракханд. В момент происшествия там шли занятия.

