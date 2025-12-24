сегодня в 18:15

Медведь вломился в школу в Индии и попытался утащить с собой ребенка

Дикий медведь напал на школу в индийском штате Уттаракханд. В момент происшествия там шли занятия, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Star.

Хищник при нападении попытался утащить шестиклассника в лес. Учителям удалось спасти ребенка — они отбили школьника у медведя.

Преподаватели храбро бросились к зверю, повергнув его в бегство. Он бросил свою потенциальную жертву и сбежал.

Переживший нападение ребенок сильно пострадал: у него множественные раны от когтей и клыков.

Это уже второй подобный случай в школе Харишанкар.

Между тем в Камчатском крае разыскивают исчезнувшего в глухой тайге охотника. Дом, где мужчина мог спрятаться, разрушен медведем.

