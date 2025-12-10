Избушка разгромлена медведем: охотник пропал в глухой тайге на Камчатке

сегодня в 13:19

На Камчатке больше недели ищут пропавшего в тайге охотника

В Камчатском крае на протяжении недели разыскивают исчезнувшего в глухой тайге охотника. Дом, где мужчина мог спрятаться, разрушен медведем, сообщает SHOT .

63-летний охотник Павел Х. из поселка Эссо пошел в тайгу в начале ноября. С 15 ноября он перестал выходить на связь.

Супруга Павла думала, что у мужа сломалась рация. Правоохранителям об исчезновении мужчины она рассказала лишь 3 декабря.

Поиски ведут уже на протяжении недели в 25 км от поселка. Охотничий домик, где мог сидеть Павел, уничтожен. С большой долей вероятности, туда вломился медведь.

Поисковые группы обыскали еще пять изб, однако найти мужчину не удалось. Какие-либо зацепки отсутствуют.

