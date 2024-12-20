Глобальный сбой случился в работе игрового сервиса Steam

Геймеры по всему миру столкнулись с проблемами в работе Steam. Они начались накануне вечером и продолжаются до сих пор, следует из данных сайта downdetector.com .

Steam некорректно работает в том числе и на территории России. Пользователи отмечают на детекторе сбоев следующие проблемы: не открывается приложение, не удается подключиться к серверу, «упал» сайт, невозможно авторизоваться в системе.

Наиболее часто проблемы возникали у жителей Подмосковья и столицы, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Нижегородской и Ростовской областей, Чувашской Республики.

Как пояснили РИА Новости в Роскомнадзоре, центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования продолжает фиксировать глобальный сбой в работе Steam. Игровой сервис по-прежнему не восстановил свою работу в том числе в США, Италии и Германии.