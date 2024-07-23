Глюкоза продолжит выступать на корпоративах после скандала в Красноярске

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) продолжит выступать после скандала в Красноярске и исчезновения с афиш столичного концерта. Исполнительница также готова петь на корпоративах, заплатить за это нужно 5 млн рублей, сообщает Mash.

На корпоративах артистка готова даже исполнять песни, который ей хочет запретить петь продюсер Максим Фадеев. Одно из важных условий райдера — запрет заходить в гримерку певицы.

Команда артистки после скандального выступления в Красноярске по-прежнему принимает заказы на частные концерты, календарь на осень уже заполняют. В апреле выступление Ионовой стоило 2 млн рублей, а сейчас — 5 млн рублей.

Ранее певица чуть не сорвала праздничный концерт на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, Глюкоза чесалась, перестала попадать в слова и ноты, задавала глупые вопросы аудитории и трогала себя за интимные места.