Главу фонда «Дом с маяком» привлекли за дискредитацию российской армии

Учредителя и директора благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале. Мониаву привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

Мониаве назначили штраф в размере 45 000 рублей. Директором фонда «Дом с маяком» она является с 2018 года, соучредителем фонда помощи беженцам — с 2022 года.

Ранее бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев стал фигурантом административного дела о дискредитации армии. Сам он заявил, что не знает, с чем может быть связано составление административного протокола.

