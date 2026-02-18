Бывшего «народного губернатора» Донецка обвинили в дискредитации армии

Бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев стал фигурантом административного дела о дискредитации армии. Об этом сообщает картотека Мосгорсуда. 18 февраля Таганский районный суд Москвы зарегистрировал дело, сообщает РБК .

Согласно картотеке Мосгорсуда, Губарева П. Ю. значится привлекаемым лицом по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил РФ). Бывшему «народному губернатору» грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

При этом Губарев заявил, что не знает, с чем может быть связано составление административного протокола.

«Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю», — сказал Губарев.

1 марта 2014 года во время митинга в Донецке один из лидеров ополчения Донбасса Павел Губарев был избран «народным губернатором». При этом в сформированном позже правительстве ДНР он не занял никакого поста. После начала СВО Губарев отправился на фронт рядовым.

Губарева задержали у здания Мещанского суда Москвы во время вынесения решения об аресте экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Бывший «народный губернатор» ведет свой Telegram-канал, у которого около 25 тыс. подписчиков.

